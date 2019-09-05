Власти Зауралья рассказали о ремонте дорог, которым было недовольно полпредство

В Зауралье рассказали о ходе дорожной кампании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Ремонт трех региональных трасс в Курганской области завершится к концу октября. Власти уложатся в график, хотя пока отстают от него, заявил директор департамента строительства Анатолий Воробьев. Ранее темпы дорожных работ в Зауралье подвергались критике уральского полпредства.

О реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» власти Зауралья доложили на совещании у главного федерального инспектора Артема Пушкина. «На отдельных участках есть определенное отставание по срокам, но мы хотим добиться, в первую очередь, качественного результата, чтобы наши дороги действительно стали безопасными», — цитирует пресс-служба губернатора слова Воробьева, который подчеркнул, что все объекты будут своевременно сданы в эксплуатацию.

Власти Зауралья рассказали о темпах работ наместнику полпреда Артему Пушкину Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Темпы масштабных дорожных работ обсуждались во время визита в Курган полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Наибольшие претензии высказывались к участку дороги Курган-Куртамыш-Целинное, где ремонт отставал от графика на месяц. В целом дорожные работы были выполнены на 14%. Спустя две недели власти Зауралья предоставили уточненные данные, где процент выполнения был значительно выше.

Претензии полпредства высказывались и к работам по проспекту Конституции, которые в начале августа были выполнены лишь на 5%. По новым данным мэрии Кургана, сейчас работы на этом участке выполнены на 37%. Здесь переделали ливневую канализацию, теперь устанавливают бортовой камень и занимаются ремонтом тротуаров.