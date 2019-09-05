Гендиректор УГМК анонсировал начало строительства ледовой арены на месте взорванной телебашни

Андрей Козицын рассказал, что стройка начнется на следующей неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительство новой ледовой арены для хоккейного клуба «Автомобилист» в Екатеринбурге начнется на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор УГМК Андрей Козицын, передает корреспондент «URA.RU».

«На этой неделе [мы] должны получить разрешение на строительство, на следующей начнем строительные работы», — сказал Козицын. По его словам, работы должны завершиться в 2022 году. Ранее он отмечал, что стоимость объекта составит порядка 120-130 млн евро.

Ледовая арена будет построена на месте снесенной телебашни рядом с екатеринбургским цирком. Ее вместимость — 15 тысяч человек. Арена станет домашней площадкой для ХК «Автомобилист». В связи с началом строительства будет снесена расположенная возле цирка временная мечеть «Нур-Усман» — вместо нее будет построена мечеть на улице Строителей на Сортировке.