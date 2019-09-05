Собчак съездила на Украину и объяснила, чей Крым. ВИДЕО

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Бизнес-форум
Ксения Собчак поддержала Киев и признала Крым украинскимФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Передача Крыма Украине невозможна при нынешней политике России, но это правильное решение. Таким мнением в эфире украинской радиостанции «НВ» поделилась журналистка, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.

«Россия нарушила международные договоренности, и территория должна быть возвращена Украине», — заявила Собчак. При этом она подчеркнула, что «отдать Крым» сейчас невозможно. Позитивным выходом из этой ситуации, по мнению Собчак, может стать новый референдум.

По словам телеведущей, она единственная, кто смело и открыто говорит, что Крым — украинский. «Даже яростный противник Кремля Алексей Навальный обходит эту острую проблему», —заметила журналистка.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного на территории полуострова, что противоречит конституции Украины, напоминает «Царьград». Страны Запада поддержали Киев и не признали итоги референдума. При этом подавляющее большинство жителей Крыма высказались за присоединение к России, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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