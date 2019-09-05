Передача Крыма Украине невозможна при нынешней политике России, но это правильное решение. Таким мнением в эфире украинской радиостанции «НВ» поделилась журналистка, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.
«Россия нарушила международные договоренности, и территория должна быть возвращена Украине», — заявила Собчак. При этом она подчеркнула, что «отдать Крым» сейчас невозможно. Позитивным выходом из этой ситуации, по мнению Собчак, может стать новый референдум.
По словам телеведущей, она единственная, кто смело и открыто говорит, что Крым — украинский. «Даже яростный противник Кремля Алексей Навальный обходит эту острую проблему», —заметила журналистка.
Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного на территории полуострова, что противоречит конституции Украины, напоминает «