Заказчик главного долгостроя «тюменской матрешки» игнорирует требования ФАС

Нижневартовскую больницу пытаются возвести по программе «Сотрудничество» с 2008 года Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Строительство больницы в Нижневартовске никак не может возобновиться из-за того, что заказчик игнорирует требования антимонопольной службы. Об этом заявил глава управления ФАС по Тюменской области Игорь Веретенников, выступая на комитете по экономической политике облдумы. Заказчиком 11-летнего долгостроя является управление госзакупок Тюменской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ФАС России трижды аннулировала результаты торгов по возобновлению строительства больницы. «Решение принимало федеральное ведомство, но, насколько я знаю, заказчик раз за разом подавал заявку на аукцион с одними и теми же нарушениями. Это очень редкий случай в нашей практике», — отметил Веретенников. Сейчас управление госзакупок и ФАС выясняют отношения в суде, а строительство больницы вновь отложено.

Нижневартовская больница — самый крупный долгострой Югры. Ее пытались возвести по программе «Сотрудничество» с 2008 года. Агентство направило заказчику и антимонопольной службе запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.