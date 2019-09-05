Вдова Караченцова рассказала, почему не смогла поставить ему хороший памятник

Николай Караченцов умер в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский и российский актер Николай Караченцов умер около года назад, однако на его могиле до сих пор нет достойного памятника. Его вдова Людмила Поргина признались — на монумент попросту не хватило денег.

«Сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная. Мы так долго боролись за жизнь Коли», — цитирует вдову Николая Караченцова портал «Дни.ру».

Позже Поргина сообщила, что памятник ее мужу на могиле все же будет установлен. Его, по словам артистки, безвозмездно согласились изготовить энтузиасты из крупной гранитной мастерской. Монумент появится на могиле 23 октября. На черном граните Николай Караченцов будет изображен в образе графа Рязанова из спектакля «Юнона и Авось».

Советский и российский актер Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года — за день до собственного дня рождения. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.