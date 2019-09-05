Эмили Стрроу встречали коллеги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Стрроу сегодня прилетела в Екатеринбург. Коллеги из консульства на двух машинах встречали дипломата в аэропорту Кольцово.

Об Эми Стрроу известно, что до прихода на дипломатическую службу она работала учителем, писателем и редактором в Вашингтоне. После поступления на службу в Госдепартамент США она работала в дипмиссиях Мексики, Македонии и Латвии.

«У Эмили Стрроу день рождения 12 июня, в день России. Дипломатические работники видят в этом хороший знак, и считают, что Стрроу приложит силы к улучшению отношения наших стран», — сообщил «URA.RU» информированный источник.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU