Новая глава генконсульства США прилетела в Екатеринбург. ФОТО

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Приезд Эмили Стрроу. Екатеринбург, стрроу эмили
Эмили Стрроу встречали коллегиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Стрроу сегодня прилетела в Екатеринбург. Коллеги из консульства на двух машинах встречали дипломата в аэропорту Кольцово.

Об Эми Стрроу известно, что до прихода на дипломатическую службу она работала учителем, писателем и редактором в Вашингтоне. После поступления на службу в Госдепартамент США она работала в дипмиссиях Мексики, Македонии и Латвии.

«У Эмили Стрроу день рождения 12 июня, в день России. Дипломатические работники видят в этом хороший знак, и считают, что Стрроу приложит силы к улучшению отношения наших стран», — сообщил «URA.RU» информированный источник.

Приезд Эмили Стрроу. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приезд Эмили Стрроу. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приезд Эмили Стрроу. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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