Телеведущий Владимир Соловьев назвал блогера Юрия Дудя за его фильм о теракте в Беслане «дегенератом» и «ничтожной мразью». По мнению Соловьева, в фильме Дудя нет ни малейшего понимания о том, что как все было в реальности.
«Дудь радостно говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенератом», — заявил Владимир Соловьев в эфире передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».
Также телеведущий добавил, что лучше бы Дудь «рекламировал шампунь», потому что «в этой башке ничего не обнаружено, кроме химических элементов». При этом Владимир Соловьев заявил, что блогер — бездарный спортивный журналист, который теперь «полез гадить в другую область», и задумался, «кто эту мразь ничтожную раскручивает».
На момент публикации комментарий самого блогера об обвинениях Соловьева получить не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.
В годовщину теракта в Беслане на youtube-канале «вДудь» Юрий Дудь опубликовал свой документальный фильм о трагедии. Ранее Владимир Соловьев уже раскритиковал представителей оппозиции за то, что они, по мнению телеведущего, произносят «дикую чушь о Беслане».