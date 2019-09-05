Милонов предложил переодеть школьников в картузы и френчи

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, предложивший установить общероссийский стандарт школьной формы, считает, что необходимо учитывать и региональный компонент. Для Санкт-Петербурга, в частности, это могут быть картузы и френчи для мальчиков и платья с передниками для девочек, говорится в письме парламентария в Министерство просвещения.
«Для Санкт-Петербурга он предлагает элементы моды дореволюционного периода — картузы и френчи для мальчиков и платья с передниками для девочек», — сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на письмо Милонова. Однако в случае введения «регионального компонента» теряется весь смысл инициативы депутата: регионы уже сейчас устанавливают свои требования к школьной одежды, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Милонов предложил лишать родительских прав тех, кто одевает своих детей в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) в центре Москвы. По его мнению, наличие в продаже дорогой одежды для школьников провоцирует еще большее социальное расслоение, а дети очень остро чувствуют неравенство, когда кто-то вынужден одеваться на рынке, а кто-то покупает одежду в брендовых бутиках.
Позже народный избранник объяснил свои слова о лишении родительских прав «фигурой речи». По словам Милонова, он вовсе не имел умысла высказать прямое юридическое предложение, уточняет «Пятый канал».