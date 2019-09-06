«Уралкалий» обвинил производителей железнодорожных колес в высоких ценах на удобрения

Пермские производители минеральных удобрений «Уралхим» и «Уралкалий» обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены на железнодорожные колеса. Химики считают, что необоснованные цены приведут к значительному росту стоимости удобрений.
«Рост расходов на колеса отрицательно сказывается на возможности предприятий „обеспечивать декларируемый уровень цен“ на минудобрения», — сообщает «
Ситуация с ценами на колеса для вагонов, необходимых для перевозки удобрений, недопустима, считают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Высокие расходы на обслуживание вагонов отрицательно сказываются на возможность сдерживать цены для российских аграриев, а также ухудшает их конкурентоспособность на экспортных рынках.
В «Уралкалии» и «Уралхиме» считают, что для объективного рассмотрения дела необходимо привлекать реальных потребителей колес. Текущая ситуация приводит к существенным издержкам.
Ранее ФАС определила, что единоличное доминирующее положение на рынке колес занимает Выксунский металлургический завод (ВМЗ). Однако позже обвинения в завышении цен с него сняли, объяснив рост «ажиотажным спросом» на продукцию.