«Уралкалий» обвинил производителей железнодорожных колес в высоких ценах на удобрения

Химики считают, что металлурги намеренно завышают стоимость продукции Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские производители минеральных удобрений «Уралхим» и «Уралкалий» обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены на железнодорожные колеса. Химики считают, что необоснованные цены приведут к значительному росту стоимости удобрений.

«Рост расходов на колеса отрицательно сказывается на возможности предприятий „обеспечивать декларируемый уровень цен“ на минудобрения», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на письмо производителей химудобрений в ФАС. По мнению производителей удобрений, аналогичное расследование в 2018 году результата не принесло, так как не учитывалась позиция реальных потребителей колес и доказательства представлялись лишь металлургами, выпускающими колесные пары и посредниками.

Ситуация с ценами на колеса для вагонов, необходимых для перевозки удобрений, недопустима, считают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Высокие расходы на обслуживание вагонов отрицательно сказываются на возможность сдерживать цены для российских аграриев, а также ухудшает их конкурентоспособность на экспортных рынках.

В «Уралкалии» и «Уралхиме» считают, что для объективного рассмотрения дела необходимо привлекать реальных потребителей колес. Текущая ситуация приводит к существенным издержкам.

Ранее ФАС определила, что единоличное доминирующее положение на рынке колес занимает Выксунский металлургический завод (ВМЗ). Однако позже обвинения в завышении цен с него сняли, объяснив рост «ажиотажным спросом» на продукцию.