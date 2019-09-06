Тюменские силовики возбудили уголовное дело после захоронения бабушки в пакете из-за жадности

Следователи выдвинули обвинение в халатности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту захоронения в пакете труженицы тыла 91-летней Анны Бусыгиной. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства (не называя имени умершей). Ранее агентство сообщало, что руководство пансионата ветеранов войны и труда пожалело денег на достойное погребение 91-летней тюменки.

«Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту, а не в отношении конкретных лиц. Виновные будет выявлены следствием», — пояснила агентству старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Олеся Евсеева. Максимальное наказание, которое грозит виновному — год исправительных работ, либо арест на три месяца.

Ветерана похоронили в пакете еще 31 июля, но информация об этом стала доступна только в августе после публикации в сосетях. Через неделю, 19 августа, директор пансионата Владимир Максименко был уволен по требованию главы департамента социального развития Ольги Кузнечевских.