Врио губернатора Шумков отчитался, как потратил весь многомиллионный избирательный фонд

Вадим Шумков израсходовал весь избирательный фонд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков израсходовал весь свой избирательный фонд. Отчет об этом опубликован на официальном сайте областной избирательной комиссии.

Избирательный фонд Шумкова был самым крупным среди всех кандидатов в губернаторы. На его счетах было 50 млн рублей — максимально возможная сумма, установленная в Зауралье. Более 12 млн рублей Шумков потратил на услуги информационного характера и консультации, более 11 млн рублей — на печатную агитацию, 2,6 млн рублей — на агитацию посредством телерадиовещания, а более 20 млн рублей — на оплату «других работ и услуг». Сбор подписей Шумкову обошелся не менее 660 тысяч рублей. В отчете не указано, куда израсходованы почти три миллиона рублей. Это возможно в том случае, если каждая из финансовых операций не превышала 50 тысяч рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», кандидат в губернаторы от ЛДПР Юрий Ярушин также полностью израсходовали свой избирательный фонд (3,092 млн рублей). Кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода потратила на агитацию и оплату консультаций более 2,4 млн рублей. На ее счет поступало 4,8 млн рублей, однако более 2,37 млн пришлось вернуть из-за неточностей в указанных реквизитах платежа. Сейчас на ее счету должно остаться около 20 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что кандидат от КПРФ Яков Сидоров потратил все свои 1,08 млн рублей. Сейчас размер его избирательного фонда вырос до 1,44 млн, но дополнительных трат пока не было.

Выборы губернатора Курганской области состоятся 8 сентября.