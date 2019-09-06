Пермячка борется с провалом в огороде Фото: Анна Майорова © URA.RU

В огороде жительницы поселка Полазна (Пермский край) образовалась карстовая воронка глубиной девять метров. О случившемся в соцсетях написала внучка женщины Юлия Поденщикова. По ее словам, воронка появилась в начале августа и стремительно увеличивается в размерах.

«Сегодня этой воронке ровно месяц, и она стала огромной ямой диаметром 5×6 метров. Основная проблема в том, что воронка разрастается очень быстро. Она уже вышла на участок соседей, им пришлось переносить теплицу. Если оставить ее на зиму, то к весне не только мы останемся без участка, но и наши соседи», — написала Юлия Поденщикова. По ее словам, местные власти только наблюдают за ситуацией, но никаких действий не предпринимают.

В приемной главы поселка на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили. В комментарии к записи житель Полазны Василий Шиховцов написал, что женщина отчаялась ждать помощи чиновников. Она наняла на свои деньги технику и стала засыпать провал. После того, как на ситуацию обратили снимание местные СМИ, начальник территориального управления поселка Олег Деменев «нашел и технику и необходимый материал для засыпки ямы».

Карстовые воронки — нередкое явление для Пермского края. Самые известные провалы образовались в Березниках, на месте подземных выработок. Воронки также образуются и в соседнем Соликамске. Кроме того, карстовые провалы неоднократно появлялись в городе Кунгур.