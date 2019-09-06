Заворотнюк ответит на слухи о раке на федеральном ТВ

Заворотнюк расскажет правду о своем здоровье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал, чтобы рассказать публике всю правду о своем здоровье. Об этом заявил ее концертный директор Стас Христов.

«Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо „Россия 1“, либо НТВ. В ближайшее время программу с ее участием проанонсируют», — пояснил Христов агентству Nation News. Он также добавил, что интервью «в любом случае состоится».

Слухи о раке мозга у звезды сериала «Моя прекрасная няня» появились в конце августа. Подогрели обсуждение болезни и действия актрисы — несколько недель назад Заворотнюк отказалась от роли в спектакле.