Эксперты считают, что Некрасовский мост необходимо срочно ремонтировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аварийное состояние путепровода по улице Пролетарской в Кургане, известного как Некрасовский мост, стало поводом для сюжета на федеральном телеканале ОТР (Общественное телевидение России).

«В Кургане власти до сих пор не могут найти подрядчика на ремонт аварийного путепровода. По мнению строителей, семь миллионов рублей на реконструкцию изношенного моста слишком мало», — сообщила ведущая новостей. Она уточнила, что 40-летний мост расположен на одной из самых оживленных магистралей Кургана. Сейчас ему требуется срочный ремонт, но ни одна строительная организация не заявилась на объявленный властями аукцион. В мэрии утверждают, что все потенциальные подрядчики заняты на ремонте других дорог, поэтому новый аукцион получится провести только в следующем году.

Видеоряд сопровождается кадрами, на которых видно сквозные дыры на пешеходных дорожках и искривленные перила. «Были случаи, когда за отбойники машины улетали», — заявил курганец по имени Денис. «Я хожу по этому мосту практически каждый день, и сколько себя помню, он практически всегда находился в таком аварийном состоянии», — рассказала жительница города Ольга.

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Кургана пытались найти подрядчика, готового выполнить ремонт Некрасовского моста за семь миллионов рублей, но на аукцион не заявился ни один участник. Позже чиновники пояснили, что новый аукцион объявят лишь в 2020 году, объяснив это погодными условиями.