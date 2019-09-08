В Югре стартовали выборы, от которых отказались единороссы

Югорчанам из 18 муниципалитетов предстоит сделать выбор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сегодня в 8 утра в Югре открылись избирательные участки. Самое большое внимание наблюдателей направлено на Болчары (Кондинский район), Коммунистический (Советский район), Сергино (Октябрьский район), Белый Яр и Нижнесортымский (Сургутский район). Там выбирают глав поселения.

Выборы этого года уже войдут в историю, как минимум, из-за отказа «единороссов» идти под флагами своей партии. К тому же наблюдатели отмечают серьезную борьбу за пост главы поселения Болчары. Там югорский бизнесмен, нанесший бюджету многомиллионный ущерб, поддерживая оппозиционных кандидатов, мстит мэру, который сдал его правоохранителям. Кампания отметилась и листовочными войнами с участием детей, впрочем, в избиркоме считают, что в этом нет ничего нового. Кроме того, запомнятся спорные решения политтехнологов и большее в сравнении с прошлыми годами количество самовыдвиженцев.

Также наблюдатели подмечают, что особое внимание стоит уделить довыборам депутатов думы Пыть-Яха. Там собрание народных избранников едва избежало самороспуска, после череды скандальных событий, приведших к уходу сразу нескольких депутатов.

Всего в Югре работают 72 избирательных участка, а число избирателей составляет порядка 105 тыс. человек. На муниципальные выборы выдвинулся 131 кандидат, регистрацию прошли только 105, но потом и это число снизилось до 97 человек. За свободное кресло в думе Югры поборются пять кандидатов.