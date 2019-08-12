Перед выборами в Югре начались «листовочные войны» с участием детей

В Нижневартовске, где 8 сентября пройдут довыборы в городскую думу, соревнующиеся партии начали «листовочные войны». Один из фактов удалось запечатлеть местному жителю, пожелавшему остаться анонимным.
«Весело! Какие-то малолетки заклеивают агитационные материалы одного из кандидатов информацией об акции, устроенную конкурентами», — рассказал журналисту «URA.RU» свидетель происшествия.
По словам очевидца, парень и девушка заклеивали листовки коммуниста Юрия Мартынова информацией об акции, которую проводил либерал-демократ Константин Бойко. По его словам, им «было явно меньше 18 лет». Подтверждает это в одном из видео и сама девушка. Кроме того, судя по видеозаписям, несовершеннолетние хамили и вели себя агрессивно. Так, на вопрос оператора: «А сколько тебе лет?» юноша ответил: «А тебя … (волнует — прим. ред.)?»
По словам председателя избиркома ХМАО Дениса Корнеева, сами по себе «листовочные войны» — не новость для Югры, и причин снимать кандидата с выборов тут нет. Однако вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность недопустимо. «В кодексе административных правонарушений для этого есть статья 5.11, которая предусматривает для тех, кто привлек несовершеннолетних к расклейке агиток, штраф, но тут должна разбираться полиция», — добавил Корнеев.
В окружном МВД «URA.RU» рассказали, что никаких нарушений не нашли. «Изучив материалы, которые расклеивали дети, агитация там не найдена», — сообщили в пресс-службе МВД. Однако, в горкоме КПРФ агентству рассказали, что по данному факту все равно готовят заявление в полицию. В городском отделении ЛДПР отказались от комментариев.