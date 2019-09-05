За несколько дней до выборов в Нижневартовске в ход пошел черный PR

Выборы в Нижневартовске пройдут 8 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске в преддверии выборов обострилась политическая борьба. В почтовых ящиках жители 11 микрорайона обнаружили газеты, подготовленные якобы местным отделением КПРФ. В них дискредитируются конкуренты от ЛДПР и «Единой России».

Газета под названием «Правда нашего города» содержит дискредитирующие сведения лишь о двух кандидатах — либерал-демократе Константине Бойко и единороссе Алексее Березине. Ее первая полоса исполнена в стилистике КПРФ, а все страницы усыпаны логотипами этой политической партии. Также имеется подпись: «информационный бюллетень нижневартовского городского отделения КПРФ»

Собеседники агентства назвали это черным пиаром и «фолом последней надежды». «Технология отработанная, да и сделано все качественно, если так можно говорить. Обычные люди не будут разбираться в том, за чей счет выпущен бюллетень, кто-то прочитает, сделает выводы», — на условиях анонимности поделился мыслями с «URA.RU» один из членов избиркома.

Коммунисты уже заявили, что не имеют никакого отношения к этому изданию. «Это провокация, а не наша газета. Если бы мы что-то подобное выпустили, то написали бы там про нашего кандидата, а не пиарили этих двух (Бойко и Березина — прим. ред.)», — рассказал руководитель нижневартовского отделения КПРФ Дмитрий Хрипунов.

Получить комментарии от Бойко и Березина «URA.RU» не удалось. Оба кандидата не ответили на звонки.

В Нижневартовске 8 сентября пройдут довыборы в городскую думу. Соревнующиеся партии уже были замечены в «листовочных войнах», а также пытались через суд снять конкурентов с предвыборной гонки.