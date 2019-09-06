Екатеринбургские знатоки моды обсуждают нового генконсула США Эмили Стрроу, которая прилетела накануне. Сведений о новом главе дипмиссии немного, поэтому все обсуждают фото, где дипломат идет с сумкой, обмотанной простым скотчем.
Стрроу выглядит очень демократично, а «несолидная» сумка «может удивить наблюдателей», размышляют собеседники агентства. Позицию скептиков не разделяет дизайнер Анна Мамаева. «Нужно быть лояльными к тому, как люди путешествуют», — заявила она, отметив, что у американки наверняка есть с собой дипломатический гардероб и аксессуары. «Давайте дадим ей шанс, у нее наверняка есть в запасе какой-то более-менее приличный портфель. Она прилетела, чтобы работать, а не красоваться. А наших модников не перемодничать», — заключила Мамаева.
Стрроу свойственен нонконформизм, и она отстаивает взгляды, которые в чем-то расходятся с общепринятыми стандартами, полагает стилист Ксения Юнгман. Вероятно, в свой статус она не вкладывает тот факт, что на новом месте ее будут изучать «под лупой».
«Мои наблюдения за дипломатическим корпусом на уровне региональных консулов показывают, что эти люди практически всегда держатся максимально просто», — рассказал «URA.RU» генеральный директор группы компаний «Ньютон» Алексей Глазырин. По его словам, европейцы и американцы «гораздо меньше заморачиваются одеждой и внешним видом», чем россияне. «Наверное, это даже такое решение протокола — подчеркивают земной уровень консулов», — заявил «URA.RU» Глазырин.