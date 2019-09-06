Губернатор Куйвашев выдвинул клубу миллиардеров новые условия

Губернатор обозначил условия сотрудничества власти и бизнеса Фото: Департамент информационной политики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 сентября договорился с членами президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) о пересмотре условий сотрудничества. Общение с «клубом уральских миллиардеров» под председательством Дмитрия Пумпянского прошло в Малом Истоке и, как свидетельствуют отдельные участники, было «откровенным и жестким».

Евгений Куйвашев поинтересовался, почему на предприятиях с растущей прибылью не растут зарплаты, напомнив о том, что благосостояние граждан — залог социальной стабильности в регионе. По итогу компаниям было предложено переподписать соглашения о сотрудничестве с регионом, чтобы четче отразить пункты, касающиеся зарплатного роста. В ответ бизнесмены подняли традиционную для таких мероприятий тему налоговых послаблений. Членам СОСПП было предложено направить свои предложения по этому поводу в областную администрацию.

Краеугольную тему площадки под Универсиаду, вызвавшую раздор между членами СОСПП, поднял и закрыл сам Куйвашев. «Моя позиция — строительством, оснащением объектов Универсиады должны заниматься местные компании», — передает слова губернатора его пресс-служба.

За рамками этого остались слова о спорах вокруг площадки. «Губернатор признал, что споры про перенос на ВИЗ или в район Кольцово уже пора прекращать. На строительство объектов — три года, и пора браться за дело», — поделился с «URA.RU» знакомый бизнесмен.