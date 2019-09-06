Опубликовано фото погибших в Сирии офицеров

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, цветы
Военные погибли 3 сентябряФото: Владимир Андреев © URA.RU

В интернете появилась фотография российских военных, погибших в Сирии. Подлинность фото подтверждена источником, знакомым с обстоятельствами происшествия.

«Трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине», — пишет РБК со ссылкой на собственный источник, подтвердившим подлинность фото. В этот день группа из восьми человек проводила разведку и разделилась на две подгруппы неподалеку от позиций сирийских войск. Одна из подгрупп подорвалась на мине. Еще один подрыв произошел во время спасения пострадавших второй группой.

По информации издания, в результате взрыва три человека погибли, двое получили ранения. Среди погибших — старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык, все они служили в Силах специальных операций ВС России.

Ранее стало известно о гибели трех российских офицеров в Сирии, однако в Минобороны РФ эту информацию опровергли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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