В Минобороны опровергли данные о гибели спецназовцев в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, вооружение, Сирия, оружие, война
Минобороны заявило, что военные не могли погибнутьФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Война в Сирии

Минобороны опровергло информацию о гибели троих офицеров в провинции Идлиб. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что военные погибли от осколков мин в районе населенного пункта Джурин.

«Никаких „российских наблюдательных постов“ в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации „Идлиб“ не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих ВС РФ, не соответствует действительности», — передает RNS заявление ведомства.

Сообщалось, что, по данным военно-дипломатического источника «Ведомостей», восемь российских военных направлялись в опорный пункт, не пересекая линию конфликта, но за 30 метров до поста наткнулись на две мины.

Идлиб является единственным крупным регионом Сирии, оставшимся в руках незаконных вооруженных формирований. По данным ООН, с 29 апреля по 29 августа в Идлибе в ходе боев были убиты более тысячи гражданских.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика Война
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...