В Минобороны опровергли данные о гибели спецназовцев в Сирии

Минобороны опровергло информацию о гибели троих офицеров в провинции Идлиб. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что военные погибли от осколков мин в районе населенного пункта Джурин.
«Никаких „российских наблюдательных постов“ в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации „Идлиб“ не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих ВС РФ, не соответствует действительности», — передает
Сообщалось, что, по данным военно-дипломатического источника «Ведомостей», восемь российских военных направлялись в опорный пункт, не пересекая линию конфликта, но за 30 метров до поста наткнулись на две мины.
Идлиб является единственным крупным регионом Сирии, оставшимся в руках незаконных вооруженных формирований. По данным ООН, с 29 апреля по 29 августа в Идлибе в ходе боев были убиты более тысячи гражданских.