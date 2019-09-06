Набиуллина ответила Дерипаске, заявившему, что ЦБ вредит российской экономике

По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ работает в соответствии с законом
Центробанк РФ работает в соответствии с российскими законами. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на критику бизнесмена Олега Дерипаски.
«Что касается Центрального банка и [его] реформы, есть закон, который определяет наши полномочия. Мы в соответствии с этим законом работаем», — приводит ТАСС слова главы Центробанка.
Ранее Дерипаска, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что часть функций Банка России следовало бы передать Федеральной антимонопольной службе, поскольку сейчас регулятор «вредит» российской экономике: бизнесмен заключил, что перед ЦБ стояла задача обеспечить экономический рост в стране, однако она не была выполнена.