Набиуллина ответила Дерипаске, заявившему, что ЦБ вредит российской экономике

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира
По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ работает в соответствии с закономФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк РФ работает в соответствии с российскими законами. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на критику бизнесмена Олега Дерипаски.

«Что касается Центрального банка и [его] реформы, есть закон, который определяет наши полномочия. Мы в соответствии с этим законом работаем», — приводит ТАСС слова главы Центробанка.

Ранее Дерипаска, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что часть функций Банка России следовало бы передать Федеральной антимонопольной службе, поскольку сейчас регулятор «вредит» российской экономике: бизнесмен заключил, что перед ЦБ стояла задача обеспечить экономический рост в стране, однако она не была выполнена.

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