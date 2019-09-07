Бывший король Малайзии назвал ошибкой брак с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад Пятый сожалеет о браке с победительницей конкурса «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной. Это стало известно из официального заявления дворца.
«Султан заявил, что решения, которые он принимал в сфере своей личной жизни, повергли народ Малайзии в смятение и привели к активным обсуждениям и ссорам в соцсетях», — передают «Аргументы недели» со ссылкой на Daily Mail. Во дворце Келантана заявили, что осуждают распространение Воеводиной фотографий монарха в соцсетях и другие неуместные публикации о его частной жизни.
Кроме того, экс-монарх считает, что своими сообщениями в Интернете его бывшая жена оклеветала всю королевскую семью. Посты Воеводиной породили большое количество слухов. Мухаммад Пятый также предположил, что отцом его четырехмесячного ребенка может быть другой мужчина.