06 сентября 2019

Бывший король Малайзии назвал ошибкой брак с «Мисс Москва»

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Бывший король Малайзии считает, что его выбор в личной жизни поверг в смятение народ страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший король Малайзии Мухаммад Пятый сожалеет о браке с победительницей конкурса «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной. Это стало известно из официального заявления дворца.

«Султан заявил, что решения, которые он принимал в сфере своей личной жизни, повергли народ Малайзии в смятение и привели к активным обсуждениям и ссорам в соцсетях», — передают «Аргументы недели» со ссылкой на Daily Mail. Во дворце Келантана заявили, что осуждают распространение Воеводиной фотографий монарха в соцсетях и другие неуместные публикации о его частной жизни.

Кроме того, экс-монарх считает, что своими сообщениями в Интернете его бывшая жена оклеветала всю королевскую семью. Посты Воеводиной породили большое количество слухов. Мухаммад Пятый также предположил, что отцом его четырехмесячного ребенка может быть другой мужчина.

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