Заксобрание Хабаровского края перешло под полный контроль ЛДПР

В Законодательной думе Хабаровского края сменился состав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Хабаровском крае завершились выборы в Законодательную думу региона. По предварительным данным, большинство мест — 30 — досталось депутатам партии ЛДПР.

Всего из 36 депутатских кресел думы 12 распределяются по партийным спискам, а 24 — по одномандатным избирательным округам. Оставшиеся места получили депутаты от «Единой России» и КПРФ, еще одно кресло в хабаровском парламенте займет депутат-самовыдвиженец.

Па партспискам ЛДПР набрала 56,12%. Второе место заняла КПРФ с 17,24%, третье — «Единая Россия» с 12,51%. «Справедливая Россия» набрала 3,53% голосов, «Коммунисты России» — 3,43, «Партия Роста» — 1,74%, партия «Родина» — 1,69%.

Глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже назвал Хабаровский край единственным регионом страны, на выборах в котором победа не «партия власти». Штаб блогера Алексея Навального попытался присвоить себе победу ЛДПР на выборах в Заксобрание Хабаровского края, заявив о том, что на выборах хорошо сработал их проект «Умное голосование». Однако политологи и руководство ЛДПР категорически это опровергли.

Предыдущие выборы в Законодательную думу Хабаровского края прошли в сентябре 2014 года. Тогда по итогам выборов 5-процентный порог преодолели три политические партии: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Большинство осталось за «партией власти».