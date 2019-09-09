ЛДПР опровергла пост штаба Навального в Twitter о хабаровских выборах

В ЛДПР считают высказывания Навального и его сторонников не имеющими ничего общего с реальностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Убедительная победа ЛДПР на выборах в Заксобрание Хабаровского края стала возможной только благодаря поддержке со стороны избирателей и не является заслугой проекта «Умное голосование» блогера Алексея Навального. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя», — рассказал он ТАСС, подчеркнув, что победа ЛДПР на хабаровских выборах также связана с хорошей работой губернатора региона Сергея Фургала, который является «либерал-демократом».

«Товарищу Волкову я могу сказать, что ни он, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под этой личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют рейтинг выше 5%», — заключил Лебедев.

До этого штаб блогера Алексея Навального в лице экс-депутата гордумы Леонида Волкова в своем аккаунте в Twitter попытался присвоить себе победу ЛДПР на выборах в Заксобрание Хабаровского края, заявив о том, что на выборах хорошо сработал их проект «Умное голосование». Однако политологи категорически это опровергли.

Ранее сообщалось, что большинство мест в краевой думе Хабаровского края получат представители ЛДПР. По мнению экспертов, речь здесь идет сугубо о региональном феномене, где «партией власти» сейчас, по сути, является не ЕР, а ЛДПР. Более того, губернатор края и представитель этой партии, как полагают политологи, в ближайшем будущем может предпринять попытку сместить Владимира Жириновского и захватить лидерство в политорганизации. До этого Фургал, по сути, полностью зачистил, подмял под себя все политическое пространство Хабаровского края, благодаря чему ЛДПР и взяла под контроль краевой парламент.