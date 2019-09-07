DJ Smash открыл ресторан с бесплатной шаурмой

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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Музыкант сам готовил еду на открытии нового заведения в МосквеФото: Александр Мамаев © URA.RU

DJ Smash (Андрей Ширман) бесплатно раздавал шаурму на открытии кафе в Москве. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

«Я захожу на кухню, и целый час буду готовить и кормить вас», — анонсировал он начало мероприятия на своей странице в соцсети. Вместе с DJ Smash на открытии присутствовал ресторатор Александр Орлов, владелец ресторанного холдинга Bulldozer Group (в том числе ему принадлежит сеть ресторанов Eshak).

Андрей Ширман — уроженец Перми, российский диджей и музыкальный продюсер. Исполняет музыку в жанре электро-хаус. Является лауреатом премий «MTV Russia Music Awards», «Муз ТВ» и «Золотой граммофон».

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