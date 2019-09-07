Подозреваемого в нападении на Памфилову поймали в лесу

Злоумышленник напал на дом Эллы Памфиловой ночью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подозреваемого в нападении на дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой задержали в подмосковном лесу. Об этом сообщил источник «Рен ТВ».

«Его задержали в подмосковном лесу, где он проживал — постоянного места жительства у него не было», — передает телеканал. По его данным, в Россию мужчина приехал из Казахстана на заработки. Однако вскоре у него украли паспорт и обманули с зарплатой, после чего он остался жить на улице. По предварительной информации, подозреваемого в нападении на дом Памфиловой зовут Башит Карабалаев. В чей дом он забрался, мужчина не знал.

Нападение на дом Памфиловой произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник проник на террасу коттеджа главы ЦИК в Истринском районе Подмосковья. Мужчина несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал.

О задержании подозреваемого стало известно 7 сентября. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ближайшее время его доставят к следователям.