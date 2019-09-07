Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь с 5 на 6 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на дом главы Центрального избирательного комитета Эллы Памфиловой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«…Подозреваемый в разбойном нападении… уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения», — передает ТАСС со ссылкой на Волк. По ее словам, мужчину в самое ближайшее время передадут следователям.

Нападение на Памфилову произошло в ночь с 5 на 6 сентября. По данным МВД, злоумышленник проник на террасу дома председателя ЦИК в Истринском районе Подмосковья и несколько раз ударил Памфилову электрошокером, после чего сбежал. Комментируя инцидент, глава ЦИК рассказала, что дала отпор нападавшему.