Главу челябинского облизбиркома пытались оставить без связи перед голосованием

На прошлых выборах Сергея Обертаса начали «зазванивать» с семи утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На мобильный номер председателя челябинского облизбиркома Сергея Обертаса в 08:00 Единого дня голосования начали непрерывно звонить с неизвестных телефонов. Глава избирательной комиссии связывает это с попыткой помешать нормальному ходу выборов.

«Подтверждаю данный факт. Буду подавать заявление в полицию, но, разумеется, уже после завершения выборов», — заявил Обертас корреспонденту «URA.RU».

При попытке дозвониться до главы комиссии автоответчик по-прежнему сообщает, что номер занят. Схожие проблемы, по данным источников агентства, возникли у других сотрудников избирательных комиссий и даже у ряда представителей СМИ. Сам процесс голосования, как пояснили в облизбиркоме, проходит в штатном режиме — работают все 2296 участков.

Главной интригой является исход выборов губернатора, за доверие избирателей борются самовыдвиженец, врио главы региона Алексей Текслер; кандидат от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский; представитель ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин; выдвинутый «Гражданской силой» экс-омбудсмен Алексей Севастьянов и кандидат от «Родины», бизнесмен Сергей Смышляев.

Самой масштабной кампанией станет голосование в Челябинске, где горожанам предстоит избрать 170 депутатов семи райсоветов, из которых в октябре сформируют гордуму в составе 49 человек (по семь депутатов от каждого района). Эта дума будет выбирать мэра Челябинска. В городе Трехгорный будет полностью обновлен состав городского собрания. Также пройдут прямые выборы глав трех сельских поселений.