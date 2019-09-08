В Киеве рассказали об уголовных делах переданных России заключенных

Прокурор рассказал о делах 13 россиян, которых удерживали на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал информацию об уголовных делах россиян, которых удерживали на Украине и которые вернулись на родину в ходе обмена заключенными между странами. Информацию Матиос разместил в Facebook.

«Среди упомянутых 13 человек — Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, обвиняемые в боевых действиях в Донбассе», — пишет агентство Nation News. Также Матиос приводит имена Александра Баранова и Максима Одинцова, обвиненных в том, что они якобы «незаконно» приняли российское гражданство после объединения Крыма с Россией, а позже присоединились к российским военным.

Помимо этого, упомянуто имя Юлии Просоловой, обвиненной в совершении «теракта» в Мариуполе «по заданию ДНР». Также указаны имена Станислава Ежова, Андрея Васьковского, Юрия Ломако, Сергея Лазарева, Дмитрия Кореновского и Виктора Федорова. Эти шесть человек обвинялись в передаче секретной информации спецслужбам РФ и ДНР. Последним Матиос указал Олега Хоменко, которому вменяли госизмену и дезертирство.

Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35» 7 сентября. Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в Москве и Киеве около 13:45 по московскому времени. Состоявшийся обмен вечером того же дня по телефону обсудили главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский.