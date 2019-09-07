Зеленский сообщил, о чем говорил с Путиным по телефону

Владимир Зеленский планирует обменять всех пленных
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 7 сентября, говорил об обмене заключенными. Об этом сообщает украинский портал «Страна».
Зеленский отметил, что впервые об обмене пленными с Путиным пообщался 7 августа. «Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога», — пояснил украинский лидер. Он уточни, что «второй этап» предполагает обмен пленными по формуле «всех на всех».
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Зеленский лично встретил прилетевших из Москвы украинцев в киевском аэропорту Борисполь.