Центризбирком дал оценку Дню тишины в России

Никаких заявлений, требующих немедленного реагирования, на горячую линию Центризбиркома в День тишины не поступало. Об этом заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
«Я вчера не видел больших жалоб, может быть, они поступили ночью», — цитирует Булаева РИА «Новости». Он подчеркнул, что День тишины прошел спокойно, без происшествий.
В единый день голосования выборы проходят в 41 регионе России. Избираются 16 губернаторов, мэры Новосибирска, Анадыря и Улан-Удэ, депутаты законодательных собраний в 13 регионах, депутаты более 20 городских дум, а также четыре депутата Госдумы.
В Хабаровском крае, где выбирают депутата Госдумы, новый созыв регионального Заксобрания и глав поселений, жителям помогают проголосовать спасатели. Они перевозят избирателей через затопленные участки на лодках, сообщает Nation News.