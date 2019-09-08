07 сентября 2019

Центризбирком дал оценку Дню тишины в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция партии Единая Россия по вопросам участия в выборах депутатов городской думы. Курган , голосование, урна для голосования
День тишины в РФ прошел спокойноФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Никаких заявлений, требующих немедленного реагирования, на горячую линию Центризбиркома в День тишины не поступало. Об этом заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

«Я вчера не видел больших жалоб, может быть, они поступили ночью», — цитирует Булаева РИА «Новости». Он подчеркнул, что День тишины прошел спокойно, без происшествий.

В единый день голосования выборы проходят в 41 регионе России. Избираются 16 губернаторов, мэры Новосибирска, Анадыря и Улан-Удэ, депутаты законодательных собраний в 13 регионах, депутаты более 20 городских дум, а также четыре депутата Госдумы.

В Хабаровском крае, где выбирают депутата Госдумы, новый созыв регионального Заксобрания и глав поселений, жителям помогают проголосовать спасатели. Они перевозят избирателей через затопленные участки на лодках, сообщает Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...