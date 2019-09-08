Ургант откроет сезон передачей с пилотом «Уральских авиалиний», посадившим самолет в поле

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле, станет гостем первого выпуска нового сезона шоу «Вечерний Ургант». Съемки эпизода намечены на 9 сентября.
«К нам в студию придут Герой России, летчик Дамир Юсупов и члены экипажа Airbus A-321, совершившего аварийную посадку под Жуковским этим летом!» — сообщается в twitter-аккаунте передачи. Ожидается, что студию Ивана Урганта посетят второй пилот Георгий Мурзин и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко.
Самолет А-321 «Уральских авиалиний» под командованием Юсупова 15 августа совершил аварийную посадку в кукурузном поле спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. Двигатели лайнера загорелись после попадания в них птиц. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все они остались живы. 4 сентября экипаж лайнера вернулся к работе, напоминает телеканал 360.