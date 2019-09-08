Пушков напомнил главе Пентагона, что мир изменился

Пентагону пора принять, что США не могут навязывать свои правила другим государствам. Об этом на своей странице в Twitter заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«Глава Пентагона Марк Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать „по правилам, которые мы установили“, то есть послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться», — написал на своей странице Пушков.
Заявление Пушкова стало ответом на высказывание Марка Эспера, который считает, что «Россия могла бы вести себя как более нормальная страна». Американец уточнил, что Россия не разделяет западные ценности, которые близки союзникам США по НАТО, и не действует по установленным правилам.