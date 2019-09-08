На свердловских выборах в Госдуму зарегистрировали единственную жалобу за день

На прошлых выборах в Госдуму было зафиксировано 28 жалоб Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Единственная жалоба на нарушения на довыборах в Госдуму по Серовскому округу, поступившая в избирком в первые шесть часов после старта голосования, — размещение листовки одного из кандидатов на мусорном баке. Об этом «URA.RU» рассказали в свердловской избирательной комиссии.

«Есть только одна жалоба по Карпинску. Я думаю, коллеги-профессионалы, сейчас там разберутся», — сказал мэр Серова Василий Сизиков во время общения с Центром наблюдения за выборами, который работает в Екатеринбурге. В разговоре с «URA.RU» Сизиков заявил, что впоследствии «жалоба была снята», но ее суть ему неизвестна. Собеседник агентства в избирательной комиссии сообщил, что речь шла о незаконной агитации.

«Вчера на мусорном баке была расклеена агитация одного из кандидатов. Кто-то расклеил агитационно-печатный материал кандидата. Не знаю, как к этому относиться», — рассказали в избиркоме, не уточнив, о каком из кандидатов идет речь. Других обращений в комиссию в день голосования пока не было.

По данным избиркома, явка избирателей на довыборах в Госдуму на 12:00 составила 12,88% — на 5,56% меньше, чем три года назад, когда проходили основные выборы в нижнюю палату парламента. Тогда в день голосования — 18 сентября 2016 года — в избирком поступило 28 обращений о возможных нарушениях.