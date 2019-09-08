Курганский митрополит Даниил рассказал о знакомстве с главой региона

Митрополит Даниил считает, что Зауралью повезло с главой региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернаторора Курганской области Вадим Шумков, несмотря на подготовку к выборам, успел познакомиться с новым митрополитом Даниилом. Как рассказал «URA.RU» митрополит, это произошло в день его приезда в субботу.

«Познакомился еще вчера и обрадовался, — поделился митрополит. — Я обрадовался, что это человек, который болеет сердцем за нашу землю. У него есть желание приносить пользу и отдавать все свои силы служению. Это большая роскошь в наше время — встречать людей, которые полностью отдают себя служению ближним». Также владыка добавил, что таких людей на курганской земле, по его мнению, много.

Руководителем Курганской митрополии митрополит Даниил (Доровских), ранее возглавлявший Архангельскую митрополию, назначен 2 сентября. Он сменил на этом посту митрополита Иосифа (Балабанова), который перешел на аналогичную должность в Ульяновск.