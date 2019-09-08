Нидерланды не просили выдать «свидетеля» по делу о крушении Boeing над Донбассом

В российское посольство не приходило обращений от властей Нидерландов по поводу выдачи следствию Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом журналистам сообщили в диппредставительстве.
«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», — приводит заявление посольства РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что генпрокуратура Нидерландов потребовала от Москвы выдать бывшего командира противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха. Его подозревают в причастности к крушению Boeing 777 в Донбассе в июле 2014 года.
Как писало «URA.RU», накануне Цемах прибыл в Россию в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Перед отправкой за границу Цемаха допросили следователи, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.