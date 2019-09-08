Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу о гибели «Боинга» над Донбассом

Владимир Цемах проходит как свидетель по делу о гибели самолета над Донбассом Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Генпрокуратура Нидерландов потребовала от Москвы выдать Владимира Цемаха, перевезенного 7 сентября с Украины свидетеля по делу о крушении Boeing над Донбассом.

«Генеральная прокуратура теперь потребовала от России выдать Цемаха», — пишет нидерландское издание Algemeen Dagblad.

Ранее стало известно, что еще до обмена заключенными между РФ и Украиной Нидерланды пытались договориться с Киевом, чтобы Цемаха исключили из списка обмена. Не получилось. Глава голландского МИД Стефан Блок заявил, что несмотря на то, что им удалось допросить свидетеля до отправки в РФ, его участие в обмене заключенными является «крайне прискорбным».

Завершающая стадия обмены заключенных, как напоминает RT, состоялась 7 сентября. РФ и Украина освободили по 35 человек с каждой стороны и отправили их на родину. Что касается катастрофы, она произошла в июле 2014 года. При крушении самолета, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. В трагедии обвинили сепаратистов, которых, как считают на Западе, поддерживает РФ.