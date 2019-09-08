Симоньян и Навка поспорили из-за борща

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Конкурс Лидеры России - финал. День третий. Сочи, симоньян маргарита
Симоньян любит кубанский борщФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка едва не повздорила с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян из-за рецепта борща. Об этом журналистка сообщила в своем telegram-канале.

«Пока наши парни яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждали преимущества рецептов борща. Она все про свой украинский, я про кубанский. Тоже чуть не подрались», — написала Симоньян, прикрепив к посту смайлик.

В ночь на воскресенье Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионата UFC, победив американца Дастина Порье.

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