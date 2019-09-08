Симоньян и Навка поспорили из-за борща

Симоньян любит кубанский борщ
Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка едва не повздорила с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян из-за рецепта борща. Об этом журналистка сообщила в своем telegram-канале.
«Пока наши парни яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждали преимущества рецептов борща. Она все про свой украинский, я про кубанский. Тоже чуть не подрались», — написала Симоньян, прикрепив к посту смайлик.
В ночь на воскресенье Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионата UFC, победив американца Дастина Порье.