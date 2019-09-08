Порье заплакал после поражения от Нурмагомедова

Чемпионом UFC остался Хабиб Нурмагомедов
Американский боец Дастин Порье не сдержал слез после проигрыша в бою с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Американец потерпел поражение в третьем раунде.
«После боя, комментируя проигрыш журналистам, Пуарье расплакался прямо в октагоне», — сообщает агентство Nation News. Американский спортсмен также рассказал, что планирует провести ближайшее время со своей семьей.
Бой Нурмагомедова и Порье состоялся 7 сентября в Абу-Даби. Российский спортсмен одержал победу удушающим приемом, защитив титул чемпиона UFC. Порье потерпел первое поражение с 2016 года, а также шестое в рамках всей карьеры. Нурмагомедов одержал 28 побед и не имеет поражений.