Челябинцам Текслер оказался интересней, чем Дубровский

По мнению политологов, Алексей Текслер показал реальный результат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Эксперты считают, что на выборах губернатора Челябинской области 8 сентября, где, по данным экзитполов, побеждает врио главы региона Алексей Текслер, интерес со стороны избирателей к кампании был выше, чем в 2014 году.

По данным экзитполов, Текслер набрал 73% голосов, кандидат от КПРФ Константин Нациевский — почти 11%, депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) — 7%. Результаты экс-омбудсмена области Алексея Севастьянова («Гражданская сила») и бизнесмена Сергея Смышляева («Родина») колеблются в районе трех процентов.

«Чем приемлемей с точки демократических принципов и практик результат, тем он убедительней, — отмечает директор информационно-аналитического агентства „Монитор“ Алексей Ширинкин. — Это реальный результат, а не завышенный».

В 2014 году Борис Дубровский на выборах губернатора набрал 86,37%, при явке в 42,48%. Ожидается, что итоговая явка в сентябре 2019 года превысит явку, при которой выбрали Дубровского. На 19 часов 20 минут явка по области составила 42,35%.

«Что касается явки, то это тоже важный показатель органичности кампании, — говорит он. — На выборах Дубровского все работали на явку, даже избирательные участки тогда закрывались в 22 часов, а не в 20 часов как сейчас. Здесь же не было подобной кампании со стороны штаба Текслера. Но люди пришли на выборы, потому что им это показалось интересным».