КПРФ и ЛДПР обвинили в массовых нарушениях на выборах

КПРФ и ЛДПР прибегали, по мнению экспертов, даже к запрещенным приемам, чтобы победить на выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

КПРФ и ЛДПР в ходе предвыборной кампании и непосредственно Единого дня голосования, похоже, стали рекордсменами по числу нарушений. Опрошенные «URA.RU» эксперты указывают на то, что обе партии не стеснялись пользоваться административным ресурсом и прибегать к запрещенным приемам.

По мнению президента консалтингового агентства Bakster-group Дмитрия Гусева, ЛДПР «рвется к власти», поэтому хочет «расставить своих людей». В качестве наиболее яркого примера он привел ситуацию в Хабаровском крае, где, по словам Гусева, на выборах в местную Законодательную думу региональными властями во главе с губернатором Сергеем Фургалом был на полную мощность задействован административный ресурс. «Фургал всеми правдами и неправдами хочет получить полностью подконтрольный парламент. Поэтому ЛДПР в регионе становится партией власти», — пояснил Гусев.

Политолог Анна Федорова подтвердила «URA.RU», что Фургал был «активно вовлечен в предвыборную кампанию». «Действовали по принципу — пусть ЛДПР возьмет все возможные мандаты. Административный ресурс и личный рейтинг Фургала позволили партии успешно выступить в регионе», — сказала Федорова. По ее словам, весь край был «полностью оклеен рекламой ЛДПР», соответствующие листовки были обнаружены даже на избирательных участках.

Эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин подтвердил «URA.RU», что большое количество нарушений связано с КПРФ и ЛДПР. «За несколько дней до выборов компартия, на мой взгляд, теряет всякий контроль. В КПРФ понимают, что кандидатов уже не снимут, и, по всей видимости, начинают исходить из принципа — все средства хороши», — отметил эксперт.

Так, по его словам, в Республике Алтай фиксировались случаи агитации за партию в день тишины, а на Сахалине активно распространялись фейки про строительство атомной станции. «В день голосования в УИК 362 наблюдатель от КПРФ не снял значок и галстук с символикой партии. В Бурятии в 28 округе была организована скупка голосов под прикрытием сбора подписей за Байкал», — рассказал Хамидуллин.

По словам эксперта, «отличилась» в ходе этой кампании и ЛДПР: например, в Барнауле от участка к участку курсировали микроавтобусы с эмблемами партии. «Один из них был с плакатами в поддержку кандидата от ЛДПР Петра Кайдаша», — рассказал собеседник агентства. Он также отметил неприкрытое использование административного ресурса в Хабаровском крае: «В качестве яркого примера можно привести указ министра по образованию региона о принуждении сотрудников подведомственных учреждений к участию в выборах, а также реклама ЛДПР в кабинках для голосования».