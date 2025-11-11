Хотел уйти на СВО, но попал в тюрьму за госконтракты: что известно о бизнесмене Есипове и его деле

Андрея Есипова приговорили к девяти годам колонии за мошенничество Фото: Илья Московец © URA.RU

Мещанский суд Москвы вынес приговор бизнесмену Андрею Есипову, которого обвиняли в мошенничестве при поставках бронежилетов для Минобороны. По версии следствия, он продал армии бронежилетов-«пустышек» на 2,4 млрд рублей, а теперь сам хочет уйти на СВО.

Гендиректора ГК «Пикет» приговорили к девяти годам колонии. Все, что известно о Андрее Есипове и его бизнесе — в материале URA.RU.

Создание и развитие ГК «Пикет»

Группа компаний «Пикет» была основана Андреем Есиповым в декабре 2002 года. Фирма зарегистрирована в Москве, основной профиль — строительство жилых и нежилых зданий, однако список видов деятельности по ОКВЭД включает намного больше позиций. Среди них — производство готовых текстильных изделий, материалов, спецодежды, деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Также «Пикету» принадлежит сеть магазинов по продаже никотиносодержащей продукции «Выдыхай».

Переход к оборонным контрактам

После начала конфликта на Украине Андрей Есипов переориентировал бизнес на оборонные нужды. Компания, ранее специализировавшаяся на строительстве, начала поставлять средства индивидуальной защиты, беспилотники и комплектующие.

По данным защиты, до возбуждения уголовного дела Есипов безвозмездно передал на нужды армии более тысячи дронов общей стоимостью около 117,5 миллиона рублей, а также два 3D-принтера для печати деталей беспилотников. За эти действия он был отмечен благодарностью Министерства обороны РФ и медалью «За укрепление боевого содружества».

Уголовное дело против бизнесмена

Весной 2024 года компания «Пикет» оказалась в центре громкого скандала. Следствие установило, что при реализации госконтракта на поставку бронежилетов для Министерства обороны компания поставила 30 тысяч изделий, не соответствующих требованиям. В этих средствах защиты отсутствовали защита от поражения осколками и капы, смягчающие удар при поражении. Ущерб оценили в 2,4 миллиарда рублей.

«Если кто-то вернется с фронта с этими бронежилетами, то за это нам придется отвечать», – говорили участники мошеннических поставок. Их слова цитировал «Коммерсант» со ссылкой на показания.

По версии обвинения, часть средств, около 1,9 миллиарда, была легализована через покупку долей в коммерческих предприятиях, недвижимости и земельных участков в Московской области. В деле фигурировали активы, связанные с бизнес-центром у метро «Тульская» и земельными участками в Балашихе. В рамках расследования было привлечено не менее девяти человек, включая финансового директора «Пикета» Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко.

Мужчина хотел отправиться на фронт СВО и избежать тюрьмы

В ходе очередного судебного заседания Есипов заявил о своем намерении отправиться в зону проведения специальной военной операции. Его якобы готовы были принять в батальон замначальника Главного управления по военно-политической работе ВС РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

Также и адвокат бизнесмена подал в суд ходатайство от имени Алаудинова с просьбой освободить Есипова для отправки в зону СВО и приостановить рассмотрение дела. Он подчеркнул, что его подзащитный хочет реализовать свое право на заключение контракта и выполнить долг перед Родиной.

В ходе заседания стало известно, что Андрей Есипов уже имел опыт пребывания на фронте. Адвокат сообщил, что его подзащитный самостоятельно разработал дроны в соответствии с техническим заданием добровольческого корпуса и лично тестировал их вблизи линии боевого соприкосновения. Кроме того, Есипов в составе расчета устанавливал противотанковые и противопехотные мины в районах, где передвигался противник. Прокурор не поддержал ходатайство об отправке бизнесмена на фронт и прекращении дела. По мнению представителя обвинения, такие меры возможны только после вынесения приговора, а на данный момент намерение Есипова отправиться в зону боевых действий можно рассматривать лишь как характеристику его личности.

«Он в любом случае уйдет [на СВО], не переживай», – успокаивали в зале суда одну из женщин, по всей видимости, родственницу бизнесмена. Информацию передает "Газета.ру".

Есипову вынесли приговор

Дело рассматривалось в особом порядке: Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Прокурор просила приговорить его к 12 годам колонии и штрафу в 3,6 миллиона рублей. Однако суд учел смягчающие обстоятельства, включая активное содействие раскрытию преступления и наличие несовершеннолетних детей. Кроме того, адвокаты просили учесть вклад Есипова в СВО, включая поставку 1000 дронов и передачу 3D-принтеров академии.