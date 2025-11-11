Приметы на Синичкин день: что можно и нельзя делать 12 ноября 2025

Считалось, что именно 12 ноября синицы прилетают зимовать Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

По народному календарю 12 ноября отмечают день Зиновия и Зиновии, или Синичкин день. Это время, когда осень окончательно уступает место зиме, а к домам людей прилетают зимующие птицы: синицы, снегири и свиристели. Считается, что именно с этого дня природа засыпает, а человеку пора готовиться к долгим холодам. Об истории праздника и приметах на Синичкин день — в материале URA.RU.

История праздника Зиновия и Зиновии

В православной традиции 12 ноября вспоминают священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестру мученицу Зиновию, живших в III веке в Каппадокии. Брат и сестра родились в благочестивой семье, с юности отличались милосердием и верой. Рано осиротев, они раздали все свое наследство бедным и посвятили жизнь служению Богу.

За свою добродетель святой Зиновий получил дар чудотворения — молитвой он исцелял больных. Позднее жители избрали его епископом. Когда начались гонения на христиан, святой отказался отречься от веры и принял мученическую смерть вместе с сестрой Зиновией.

Продолжение после рекламы

Народные традиции 12 ноября 2025

В народе считалось, что 12 ноября нужно отправиться на охоту и поймать хотя бы одного зайца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В народе же в день Зиновия и Зиновии отмечали праздник охотников и рыбаков. Мужчины собирались в лес и непременно старались поймать хотя бы одного зверя — его называли именинным. Считалось, что если охотник не добудет зверя 12 ноября, то весь следующий год охота будет неудачной.

Рыбаки же в этот день выходили на лов. Если сети оказывались полными, устраивали пир прямо на берегу — в благодарность за удачу и богатый улов.

Со временем праздник также стали называть Синичкиным праздником, ведь именно в это время к дому прилетали синицы, щеглы, снегири и другие зимующие птицы. Люди считали их вестниками Богородицы и добрым знаком для дома. Дети вместе со взрослыми мастерили и развешивали кормушки, угощали птиц зерном, семечками или кусочками несоленого сала, приговаривая: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».

Что нельзя делать 12 ноября 2025

Считается, что влюбленным нельзя портить отношения 12 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Этот день в народе считался особенным, поэтому люди старались соблюдать определенные запреты. Считалось, что неосторожное слово или действие может нарушить гармонию дня и прогнать удачу из дома. Многие запреты были связаны с уважением к природе, семейному миру и щедрости.

Нельзя обижать птиц. Синицы считаются посланниками Богородицы. Любой вред, причиненный им, отвращает удачу и может навлечь болезни.

Нельзя ссориться и ругаться. Крестьяне приговаривали: «поссоришься в Синичкин день — весь год в разладе проживешь».

Нельзя выбрасывать остатки еды. Крошки и недоеденную пищу лучше скормить птицам или животным.

Нельзя брать и давать деньги в долг. Это сулит ссоры и потери.

Нельзя просить соль взаймы. Отказ в просьбе грозил затяжной семейной ссорой.

Девушкам нельзя есть свинину и говядину. По поверью, из-за этого можно растерять красоту.

Нельзя разрушать отношения. Разводиться, обижать любимых или спорить в этот день — плохая примета.

Что можно и нужно делать 12 ноября 2025

Синичкин день — время добра и благодарности. В этот день люди старались творить добрые дела, укреплять семейные связи и проявлять заботу о природе. Считалось, что все поступки, совершенные 12 ноября с чистым сердцем, принесут счастье и благополучие на весь год. На праздник можно:

Сделать кормушки и покормить птиц. Синицы, прилетевшие к дому, приносят счастье и достаток.

Отправиться на охоту или рыбалку. Пойманные заяц или рыба сулили удачу на целый год.

Помолиться перед иконой Божией Матери. Попросить здоровья, мира и защиты для семьи.

Начать полезное дело или отказаться от вредной привычки. День подходит для духовного обновления.

Незамужним девушкам рекомендовалось съесть немного зайчатины — «чтобы быть любимой и счастливой».

Продолжение после рекламы

Народные приметы 12 ноября 2025

Погода на Синичкин день считалась показательной для всей зимы. Люди внимательно наблюдали за птицами и природой из окна: считалось, что именно в этот день природа подает знаки, какими будут морозы, снег и урожай в будущем году: