По данным системы ГАС «Выборы», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер набрал более 77% на выборах главы региона. Ближайший соперник отстал от него более чем на 66%, следует из опубликованной на сайте Центризбиркома информации. Эти данные существенно отличаются от опубликованных «URA.RU» результатов экзитполов
На момент подготовки новости было обработано 0,48% бюллетеней. На долю Текслера приходится 77,02% голосов, претендент от КПРФ Константин Нациевский получил 11,09%. Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин набрал 6,11%, бизнесмен Сергей Смышляев («Родина») и экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов — 1,71% каждый.
По состоянию на 19:30, на выборы пришли свыше 1,1 млн южноуральцев, что дает явку в 42,35%. При том, что избирательные участки сегодня закрылись в 20:00, предварительная явка практически равна явке на выборах губернатора в 2014 году, которые длились на два часа дольше. И, по результатам итоговых подсчетов, обещает ее превзойти.