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Названы первые официальные данные с выборов губернатора Челябинской области. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на участке для голосования на Едином дне голосования 2019. Челябинск, текслер алексей, выборы губернатора, избирательный участок, выборы2019
По данным «Давыдов-индекс», показатель явки на выборах челябинского губернатора на втором месте в РФФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

По данным системы ГАС «Выборы», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер набрал более 77% на выборах главы региона. Ближайший соперник отстал от него более чем на 66%, следует из опубликованной на сайте Центризбиркома информации. Эти данные существенно отличаются от опубликованных «URA.RU» результатов экзитполов

На момент подготовки новости было обработано 0,48% бюллетеней. На долю Текслера приходится 77,02% голосов, претендент от КПРФ Константин Нациевский получил 11,09%. Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин набрал 6,11%, бизнесмен Сергей Смышляев («Родина») и экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов — 1,71% каждый.

По состоянию на 19:30, на выборы пришли свыше 1,1 млн южноуральцев, что дает явку в 42,35%. При том, что избирательные участки сегодня закрылись в 20:00, предварительная явка практически равна явке на выборах губернатора в 2014 году, которые длились на два часа дольше. И, по результатам итоговых подсчетов, обещает ее превзойти.

Фото: скрин официального сайта ЦИК РФ

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