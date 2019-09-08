Штаб Навального присвоил себе победу хабаровского губернатора

Штаб блогера Алексея Навального пытается присвоить себе победу ЛДПР и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на выборах в региональный парламент и городскую думу Хабаровска. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил политолог Олег Матвейчев, комментируя заявления начальника штаба Навального Леонида Волкова о победе на выборах кандидатов не от ЛДПР, а от проекта «Умное голосование».
«По [одномандатным] округам из 24 кандидатов „Умного голосования“ победили и стали депутатами [законодательной думы] 19 (почти 80%)», — написал Волков на своей странице в Twitter. Так, «Умное голосование» поддержало в одномандатном округе №1 Кирилла Цмакалова, в округе №3 — Наталью Коваленко, в округе №4 — Сергея Безденежных. Перечисленные кандидаты от ЛДПР лидируют в голосовании после обработки части бюллетеней.
Кроме того, Волков заявил, что на выборах в гордуму Хабаровска, на которых пока также лидирует ЛДПР, победили 22 из 35 кандидатов, поддержанных «Умным голосованием».
По мнению политолога Олега Матвейчева Волков таким образом «пытается украсть победу у [губернатора Хабаровского края Сергея] Фургала». Также эксперт в разговоре с «URA.RU» не стал исключать, что от региональных властей может последовать реакция на заявления Волкова.
По предварительным данным избирательной комиссии Хабаровского края, на выборах в региональный парламент лидирует ЛДПР с 55,89% голосов избирателей. На втором месте идет КПРФ с 15,53% голосов, на третьем — «Единая Россия» с 14,5% голосов.