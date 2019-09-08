08 сентября 2019
06 сентября 2019

Треть протоколов обработана на выборах губернатора Курганской области. Результаты

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Избирательный участок 803. Подсчет бюллетеней. Челябинск, избирательная комиссия, подсчет бюллетеней, выборы, урна для голосования, избирательный участок803, переносная урна для голосования
По последним данным, лидерство в гонке за кресло губернатора Курганской области остается за врио Вадимом ШумковымФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Курганской области-2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует после обработки трети протоколов на выборах главы региона. Об этом со ссылкой на данные ГАС «Выборы» сообщает корреспондент «URA.RU».

После 23 часов обработано 34,09% бюллетеней. За Вадима Шумкова проголосовали 80,93% избирателей. Остальные кандидаты пока не смогли преодолеть десятипроцентный рубеж. Так, результат Якова Сидорова — 9,43%, Татьяны Майбороды — 4,73%, а Юрия Ярушина — 3,58%.

По последним данным, Шумков лидирует на 329 участках. Только на одном — большинство избирателей проголосовали за Сидорова.

Выборы губернатора Курганской области прошли 8 сентября. В этот же день курганцы выбирали городскую думу.

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