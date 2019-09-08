По последним данным, лидерство в гонке за кресло губернатора Курганской области остается за врио Вадимом Шумковым
новость из сюжетаВыборы губернатора Курганской области-2019
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует после обработки трети протоколов на выборах главы региона. Об этом со ссылкой на данные ГАС «Выборы» сообщает корреспондент «URA.RU».
После 23 часов обработано 34,09% бюллетеней. За Вадима Шумкова проголосовали 80,93% избирателей. Остальные кандидаты пока не смогли преодолеть десятипроцентный рубеж. Так, результат Якова Сидорова — 9,43%, Татьяны Майбороды — 4,73%, а Юрия Ярушина — 3,58%.
По последним данным, Шумков лидирует на 329 участках. Только на одном — большинство избирателей проголосовали за Сидорова.
Выборы губернатора Курганской области прошли 8 сентября. В этот же день курганцы выбирали городскую думу.