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Текслер сохранил лидерство на выборах губернатора Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на участке для голосования на Едином дне голосования 2019. Челябинск, текслер алексей, выборы губернатора, избирательный участок, выборы2019
Алексей Текслер получил почти 70% голосов избирателейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Лидером голосования на выборах губернатора Челябинской области стал самовыдвиженец Алексей Текслер. Такие данные озвучил ЦИК России на основании обработки 98,35% бюллетеней.

Согласно опубликованным данным, Алексей Текслер набрал 69,45% голосов. На втором месте — коммунист Константин Нациевский (11,99%), третье место занимает кандидат ЛДПР Виталий Пашин (8,82%). За ними расположились кандидат партии «Родина» Сергей Смышляев (3,34%) и Алексей Севастьянов от «Гражданской силы» (3,16%).

По предварительной информации, окончательные итоги выборов челябинский облизбирком объявит в 9 часов по местному времени.

Как ранее писало «URA.RU», сейчас Алексей Текслер активно занимается формированием большого кадрового проекта по аналогии с федеральным конкурсом «Лидеры России» по отбору перспективных управленцев.

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