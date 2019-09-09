Текслер сохранил лидерство на выборах губернатора Челябинской области

Алексей Текслер получил почти 70% голосов избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Лидером голосования на выборах губернатора Челябинской области стал самовыдвиженец Алексей Текслер. Такие данные озвучил ЦИК России на основании обработки 98,35% бюллетеней.

Согласно опубликованным данным, Алексей Текслер набрал 69,45% голосов. На втором месте — коммунист Константин Нациевский (11,99%), третье место занимает кандидат ЛДПР Виталий Пашин (8,82%). За ними расположились кандидат партии «Родина» Сергей Смышляев (3,34%) и Алексей Севастьянов от «Гражданской силы» (3,16%).

По предварительной информации, окончательные итоги выборов челябинский облизбирком объявит в 9 часов по местному времени.

Как ранее писало «URA.RU», сейчас Алексей Текслер активно занимается формированием большого кадрового проекта по аналогии с федеральным конкурсом «Лидеры России» по отбору перспективных управленцев.