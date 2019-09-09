Озвучены официальные итоги выборов в парламент Ямала

За единоросса Алексея Денисова проголосовали шесть тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым депутатом Заксобрания ЯНАО стал кандидат от «Единой России» Алексей Денисов. За него проголосовали более шести тысяч избирателей, следует из данных окружного избиркома.

Второе место в предвыборной гонке заняла Людмила Журавлева (КПРФ). За коммунистку проголосовали около двух тысяч избирателей. Кандидат от ЛДПР Елена Смирных оказалась третьей с 1,8 тысячи голосов. Следом идет справедливоросс Евгений Соколов, за которого проголосовали более тысячи жителей Салехарда. Руководитель ямальского отделения «Казачьей партии РФ» Игорь Михайлюк оказался последним — за него свои голоса отдали 622 человека.

Результаты экзитполов немногим отличались от официальных данных избиркома. Так, согласно данным экзитполов, на втором месте в предвыборной гонке была Елена Смирных (ЛДПР), однако по официальной статистике за нее проголосовали меньше избирателей.