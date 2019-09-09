Кандидат в челябинские губернаторы проиграл вторые выборы

Константин Нацевский (слева) и Дмитрий Доженко (справа) проиграли выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Лидер фракции КПРФ в городской думе Челябинска, полномочия которой прекратились 8 сентября, Константин Нациевский проиграл выборы в совет депутатов Советского района, передает корреспондент «URA.RU» из избирательной комиссии региона. Это второй проигрыш Нациевского, учитывая, что в Единый день голосования он уступил победу врио губернатора Алексею Текслеру на выборах главы региона.

Нацивский набрал 11,99%, Текслер — 69,45%. Выборы в райсоветы проходили одновременно с выборами губернатора. Из действующих депутатов думы также проиграл выборы в своем округе Курчатовского района председатель комиссии по бюджету и налогам Дмитрий Довженко. Он уступил мандат директору УК «Ключевые люди» Артему Клименко, зятю гендиректора СК «Гринфлайт» и треста «Магнитострой» Олега Лакницкого.

Ранее сообщалось, что на выборах 8 сентября проиграли спикер Центрального райсовета Александр Хлызов, депутат гордумы Александ Животко. В целом большинство мандатов у «Единой России», но партия показала результат хуже, чем в 2014 году. На выборах в ряде округов единороссы уступили мандаты кандидатам от «Справедливой России» и самовыдвиженцам. Сама кампания стала борьбой ведущих политических кланов Челябинска.

Челябинцы выбирали 170 депутатов семи райсоветов. До конца недели состоятся выборы спикеров райсоветов, до конца сентября сформируют гордуму по семь человек от района. Первая сессия думы состоится в начале октября, эта же дума будет выбирать мэра Челябинска.